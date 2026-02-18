中国・湖北省にある爆竹や花火を販売する店で爆発があり、12人が死亡しました。中国国営の新華社通信によりますと、18日午後、湖北省・襄陽市にある爆竹や花火を販売する店で火災や爆発がありました。およそ50平方メートルが焼け、12人が死亡したということで、当局が火災や爆発の原因について調査しています。中国ではお祝い事の際に爆竹を鳴らす風習がありますが、17日に旧正月の「春節」を迎えたことから一部の地域では多くの人