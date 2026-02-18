男子スロープスタイル決勝ジャンプする長谷川帝勝＝リビーニョ（共同）強い意志で苦境を打破してきた。スノーボード男子スロープスタイルの長谷川帝勝（20）は、この種目で日本勢初の表彰台となる銀メダルを獲得。「練習の虫」として知られるライダーが歴史に名を刻んだ。この4年で飛躍した一方、悔しさが脳裏に刻まれた“デビュー戦”がある。北京五輪シーズンに初出場するはずだったスイスでのワールドカップ。公式練習で