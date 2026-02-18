『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』にて、令和ロマンの高比良くるまが、学校教育における「給食の完食指導」について持論を展開した。【映像】15歳女性の「給食」に対するモヤモヤ全文きっかけは、15歳の中学生から寄せられた「好き嫌いせず食べなさいという教育にひっかかる」というメールだ。 投稿者は、給食の時間内に食べ終わらず、昼休みを返上して惨めに食べている生徒の姿を挙げ、「個人の価値観を否定されている」