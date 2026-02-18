「ゼネコンの仕事がある」と嘘をつき、5500万円相当のクレーン車をだまし取った疑いで男2人が逮捕されました。増田恭典容疑者（44）ら男2人は2021年、東京・青梅市にある大型重機のレンタル会社に対し、「ゼネコンの仕事があるのでクレーン車を貸してほしい」などと嘘をついて、5500万円相当のクレーン車1台をだまし取った疑いが持たれています。増田容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。2人はこの会社