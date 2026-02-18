「全日本覇者決定戦・Ｇ１」（１８日、若松）大会連覇の懸かる地元の西山貴浩（３８）＝福岡・９７期・Ａ１＝は予選ラストだった４日目５Ｒは３コースから４着。３日目までの得点率首位タイからやや順位を下げて５位での予選終了となった。準優１０Ｒは２号艇での勝負となる。「出足は悪くないけど抜けてはいない。もう少し行き足を求めて調整する」と態勢を整える構え。地元エース格としてファイナル入りへこん身の勝負に出