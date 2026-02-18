◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝が行われ、７日のビッグエア（ＢＡ）で銀メダルを獲得した木俣椋真（ヤマゼン）は１１位。２種目での表彰台を逃し「ただただ、悔しいですね。一番自信があるところでこけたので。悔しい〜！」と話しつつ、銀メダルを獲得した長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ