◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）男子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、初出場で予選９位から出た長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が猛チャージに成功し、銀メダルに輝いた。同種目でのメダル獲得は男女を通じて初めて。悪天候の影響で約１時間前倒しで行われた決勝の１回目に８２・１３点のビッグスコアをマーク。ビッグエア（ＢＡ）で１１位に沈んだ