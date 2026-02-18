「全日本覇者決定戦・Ｇ１」（１８日、若松）木下翔太（３４）＝大阪・１０８期・Ａ１＝が予選トップ通過を決めた。１回走りだった４日目７Ｒはインから逃げて１着。同じレースで得点率の首位争いを演じていた山口剛（広島）が３着に終わったことで逆転してトップ通過をつかみ取った。「逃げて山口さんの成績次第ではトップだと分かっていた」と、予選を白星で締めて準優へと弾みをつけた。仕上がりも万全の態勢が整っている