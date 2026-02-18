◇SONPOWEリーグ第17節第1日日テレ東京Vベレーザ2−1RB大宮アルディージャWOMAN（2026年2月18日味の素フィールド西が丘）日テレがMF北村菜々美（26）の決勝ゴールで大宮に勝ち、暫定首位に立った。前半27分に土光真代（29）が先制ゴール、後半14分に追いつかれたが、31分にこぼれ球を北村が決めた。北村は「狙うというより、振り抜くことに必死だった。次も説対に勝ちたい。万全の準備で臨みたい」と22日の神戸との首