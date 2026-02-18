欧州サッカー連盟（UEFA）は、17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグのベンフィカvsレアル・マドリードで発生した事案について調査を行うと発表した。リーグフェーズでも対戦した両者。ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が古巣のレアル・マドリードと対戦することもあり、大きな注目を集めた一戦は、50分にブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールがゴール