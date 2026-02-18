俳優のイッセー尾形と女優の宮沢りえが１８日、東京・角川シネマ有楽町で映画「トニー滝谷」（２００４年公開、村上春樹原作、市川準監督）の４Ｋリマスター版公開記念舞台あいさつを行った。最愛の妻を亡くし、喪失感を抱えた男と妻によく似た若い女性との交流を細やかに描いた作品。公開から２２年になるが、イッセーは市川監督が撮影中「りえは天才だ！」と興奮しながら漏らしていた話を披露。一方で自分には厳しく「いつも