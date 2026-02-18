ミラノ・コルティナオリンピックは１８日、フリースタイルスキーの女子エアリアルが行われ、五十嵐瑠奈（日体大）は、予選２４位にとどまり、決勝に進めなかった。五輪初出場の２１歳・五十嵐瑠は、予選１回目に着地で背中が雪面につき、２回目も得点を伸ばせなかった。エア自体にも納得はいかない様子だったが、１回目の演技後に語ったのは「五輪の場に立てることにワクワクしているし、幸せ」。今大会は二つ年上の兄・五十嵐