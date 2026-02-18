新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬによる合同シリーズ「ファンタスティカマニア」が１８日代々木大会で開幕。「ブラックキャット・メモリアルマッチ」は大荒れの展開の末、タイガーマスクが敗戦を喫した。故ブラック・キャットさんは１９８１年に新日本に入団。新日本とメキシコマットの懸け橋となり、２００３年からはレフェリーに転向し、０６年に急性心不全で死去した。この日行われたタッグトーナメントの１回戦では、タ