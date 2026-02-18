ミラノ・コルティナオリンピックは１８日、アルペンスキー女子回転が行われ、安藤麻（日清医療食品）は１回目で途中棄権となった。安藤は回転では３大会連続で１回目での途中棄権となり、「ただ悔しいの一言」と涙を流した。慎重なスタートを切ってから、「中盤からリズムを戻せた」と本来の滑りができていたが、途中で旗門を通過できなかった。腰のけがの影響で思うように練習できない時期もあったが、昨年後半はワールドカッ