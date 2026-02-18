中道改革連合の小川代表は18日、大敗した衆院選の落選者から月内にオンラインでヒアリングを行う意向を表明した。小川氏は、「時間無制限で様々な地域事情やこの間の顛末、経緯、そして今後の展望、ご心配、あらゆる声を届けてほしいとそれぞれ個別に（落選者に）伝えてある」と明かした。小川氏は、立憲民主党と公明党の衆院議員を合流して中道を結党した経緯などについて「私どもではなかなか答弁、応答能力のない部分がどうして