◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）男子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から五輪種目となったスロープスタイルでのメダルは日本人初となった。ビッグエア（BA）銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）は11位だった。今大会最初の種目ビッ