ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子スロープスタイルで銀メダルを獲得し、笑顔を見せる長谷川帝勝＝18日、イタリア・リビーニョ（共同）父の腕の中で幼い頃に養った滑りの感覚と、二人三脚で磨いてきた技術が武器だ。ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子スロープスタイルで長谷川帝勝（20）が銀メダルを獲得。ビッグエアで11位に終わった悔しさを胸に雪辱を果たし、表彰式でメダルを手に笑顔を見せた。長