中道改革連合は１８日、新執行部を発足させた。小川代表は将来の合流を見据え、立憲民主、公明両党との３党連携に期待を寄せるが、首相指名選挙では立民参院議員５人が造反し、出ばなをくじかれた格好だ。巨大与党への対抗策や党内融和などの課題も山積し、小川氏は難しいかじ取りを迫られている。（中田隆徳）参院本会議での１回目の首相指名選挙で、立民の森裕子氏や青木愛氏ら５人は、小川氏ではなく、立民の水岡代表に投票