スイスのジュネーブで行われたアメリカとロシア、ウクライナの3カ国による実務者協議は18日2日目を終え、次の協議を近く実施することで一致しました。協議は、日本時間の18日夕方におよそ2時間にわたって行われました。軍事と政治の分野にわかれて協議が行われ、捕虜の交換や民間人の解放などの人道分野も議題にのぼったとみられます。終了後、ロシアのメジンスキー大統領補佐官は「厳しいものだったが実務的な内容だった」と述べ