愛猫を描こうとして、真っ先に「目」から描き始めていませんか？ 実は「目が似ない」「顔が全然違う」と悩んでしまうのは、描き順のせいかもしれません。猫を描き続けて20年。イラストレーターの小泉さよさんが、描き始めに最初に見るのは意外にも「耳」だといいます。どこから筆を入れ、どう「うちの子らしさ」を捉えればいいのか。書籍『ねこの描き方れんしゅう帖』（日東書院本社）の著者に、初心者でも「描けた！」を実感しや