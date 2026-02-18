国際数学オリンピック（IMO）で金メダルをとった高校生が東京大学（以下、東大）の公募制学校推薦型選抜の2026年度入試で不合格になったことが話題です。本人がX（旧Twitter）でその旨を投稿し、大きく話題になっています。国際数学オリンピックは高校生以下の数学好きの生徒が競う大会です。2025年には110国、630人が参加しました。その大会で優勝したことは快挙で、報道もされました。この学生は地方の県立難関高校に在籍し、共