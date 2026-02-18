俳優の新木優子さんは2月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから美しい脚を披露し、反響を呼んでいます。【動画】新木優子のミニスカ美脚ショット「美脚なんてもんじゃない」新木さんは、自身がジャパンアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド・DIOR（ディオール）が東京・代官山にオープンした新施設「ディオール バンブー パビリオン」を訪れた時の動画を投稿。チェック柄のシャツとミニスカートのセットアップを着