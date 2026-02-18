午年の春節（旧正月、2026年は2月17日）を前に、中国宇宙ステーションの「宇宙オーブン」が再登場。ビーフステーキ、手羽先に続き、中国有人宇宙船「神舟21号」の乗組員が今度はオーブンを使ってケーキ作りに挑戦した。中国有人宇宙事業弁公室が16日に公開した映像では、3人の宇宙飛行士が「宇宙オーブン」で焼いた美味しそうなケーキを味わいながら、除夕（旧暦大晦日）を祝うメッセージを伝えた。また、「天宮菜園」では、宇宙ト