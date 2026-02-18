Image: Nature まさに逆転の発想。3Dプリントは時間がかかるもの。その直感は概ね正解ですが、ミリメートル級においては覆るかもしれません。清華大学の研究チームは、DISH（Digital Incoherent Synthesis of Holographic Light Fields）と呼ばれる新たな造形技術を開発しました。直訳すると「ホログラフィック光場のデジタル非コヒーレント合成」。DISHはミリメートル級の小さな造形物であ