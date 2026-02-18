学情は2026年2月9日、20代後半〜30代の転職希望者を対象とした「転職意識調査」の結果を発表した。転職理由の最多は...「年収・待遇への不満」調査では、転職を意識したきっかけを3つまで選択してもらったところ、「年収・待遇への不満」が50.5％で最多に。次いで、「キャリアの停滞感」が28.1％、「年齢的な節目」が27.7％、「将来を見据え、より高い年収や安定性の必要性を感じた」が27.1％と続いた。また、「人間関係・職場環境