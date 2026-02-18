成田空港周辺の土地開発などに関する不動産投資商品「みんなで大家さん」の分配金支払いが遅れ、出資金返還を求める集団訴訟が起きている問題で、福岡県水巻町が昨年末、投資商品の運営会社が町内に持つ不動産の固定資産税約2200万円を滞納したとして、同社の別の不動産を差し押さえたことが18日分かった。会社側は出資者宛ての文書で、他の資産も他機関に差し押さえられ、返金の原資確保は「具体的な進展がない」と説明している