新潟市は市内のステーキ料理店で集団食中毒が発生し、19人に下痢などの症状が出ていると発表しました。食中毒が発生したのは、新潟市中央区西堀前通にあるステーキ料理店「しゅん咲」です。2月13日、この店の利用客から「2月7日に3人で市内の飲食店を利用したところ、2月9日から下痢、吐き気などの症状を呈した。同行者も同時期から体調を崩している」と保健所に連絡がありました。保健所のその後の調査で、2月6日から