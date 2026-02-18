高市早苗首相が関係閣僚への指示書で「令和の国土強靱化対策」を盛り込んだことが18日、分かった。最新技術を使った老朽インフラの維持・管理や、各地のリスク総点検、災害が起きた場合の自治体支援強化に取り組む。