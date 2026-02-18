女優の宮沢りえが１８日、イッセー尾形と東京・角川シネマ有楽町で映画「トニー滝谷」（２００４年公開、村上春樹原作、市川準監督）の４Ｋリマスター版公開記念舞台あいさつを行った。最愛の妻を亡くし、喪失感と孤独感を抱えた男と妻によく似た若い女性との交流を細やかに描いた。音楽は坂本龍一さんが手がけていた。りえは「自分の出たもので、この作品だけは何度も見返している」と明かす。Ａ子、Ｂ子の２役を演じたが、