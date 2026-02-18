スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、２３年世界選手権金メダルで初出場の長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銀メダルを獲得した。長谷川の銀で今大会日本が獲得したメダル数は２０個の大台に乗った。ジャンプ個人ノーマルヒル女子の丸山希が２日目に銅メダルで口火を切った。同じ日にスノーボード男子ビッグエアの木村葵来が今大会日本勢初の金メダルを獲得した。３日目にはフィギュ