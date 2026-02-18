ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）で、ジャンプミスで涙を流したアンバー・グレン（米国）に対し、五輪女王が冷酷な言葉を発し物議を醸している。最終組で滑走したグレンは、冒頭で高難度のトリプルアクセル（３回転半）を成功させた。しかし、その後３回転ループが２回転となり、ＳＰの必須要素を満たせず０点に。得点は伸びず、６７・３９点で１３位となった。演技後に涙を流した。