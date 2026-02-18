STU48 石田千穂3rd写真集（タイトル未定）発売決定！！ STU48の1期生としてグループ結成当初から数多くのシングルで選抜・センターを務めた石田千穂。彼女の卒業を記念した、待望の3rd写真集の発売が決定した。 石田千穂 ©集英社／菊地泰久 STU48での9年間にわたる活動の集大成となる本作。撮影の舞台はシンガポールだ。開放感あふれるリゾートホテルやヴィラを背景に、