米３０年固定金利は６．１７％、住宅ローン申請指数は+２．８％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．１７％と前回の６．２１％から小幅に低下した。住宅ローン申請指数は+２．８％と前回の－０．３％から上昇。購入指数は１６１．５から１５７．１に低下も、借り換え指数は１２８４．６から１３７５．９に上昇した。 USD/JPY153.69EUR/USD1.1835EUR/JPY181.90