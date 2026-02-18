ＮＹ原油時間外取引６４ドル台に急騰 東京時間21:30現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝64.08（+1.75+2.81%） ※米国とイラン、両国間の戦争を示唆する証拠が引き続き積み上がっている 情報筋によれば、現時点で米イラン間の外交的突破口が近い兆候は全く見られないという （アクシオス）