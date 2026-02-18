本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/18（水） EUR/USD 1.1900（8.75億ユーロ） 1.1920（9.56億ユーロ） 1.2000（13.6億ユーロ） USD/JPY 150.75（8.50億ドル） 155.00（7.72億ドル） 160.00（7.60億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1900，1.1920などが近いポイント、1.2000に大規模設定 ドル円は155.00に中規模の設定、ポンドドルは本日の設定は無