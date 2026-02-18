◇オープン戦東芝9―2四国・愛媛（2026年2月18日坊ちゃんスタジアム）社会人野球の東芝が18日、四国・愛媛とのオープン戦に臨み、南大輔外野手（23）のソロ本塁打などで9得点を挙げ、快勝した。「打った瞬間、入ったかなと思いました」代打での途中出場ながら、アピールに成功した。5―0で迎えた6回1死。カウント1ボールから、2球目の真ん中付近のスライダーをはじき返した。低いライナー性の打球ながら、白球は左翼席