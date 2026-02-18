スキー距離団体の男子スプリント・フリーで優勝し、手を挙げるノルウェーのクレボ、＝18日、テーゼロ（ロイター＝共同）2人一組で周回コースを交互に3周ずつ滑って競う18日のスキー距離団体スプリント・フリーで、男子はノルウェーが18分28秒98で制し、クラシカル走法を採用した2022年北京大会を含め3連覇を達成した。クレボが今大会5個目の金メダルを獲得。冬季の全競技を通じた最多記録を10に伸ばした。女子はスウェーデンが