「誰かに渡したら許さないから！」常連客の遺品のギターから声がして…!?▶▶この作品を最初から読む父親が亡くなり、田舎町にたたずむ小さな中古楽器店「RETUNE」を継ぐことになった小暮つる（22歳）。「店長」という肩書きながら楽器の知識はゼロ。店員の高藤寛人の指導を受け、日々奮闘していました。そんなある日、「RETUNE」で以前購入したというギターの買取依頼が舞い込んで――。音楽を諦めた人、音楽を見失った