ストレスたまるわー▶▶この作品を最初から読むかつて女子高時代に手芸部だったジュリ、セナ、秋子、冬美。「クズ男に裏切られた経験」という共通点で結ばれた彼女たちは、友情と結束力を武器に不倫男を追い詰める“非公式制裁チーム”を結成します。すべてのきっかけは、秋子の身に起きたある出来事からはじまって…。痛快なのにどこか温かい。世間の“我慢”にNOを突きつける女子高出身4人組の不倫撲滅×友情ドラマ『