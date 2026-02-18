中国電力が上関町で進めている使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画について、上関町に隣接する柳井市の市議会に計画への反対決議を求める請願が提出されました。請願を提出したのは上関の中間貯蔵施設を考える周防住民の会です。会では2025年8月にも計画への反対決議を求める請願を提出していましたが、継続審査の状態で市議会議員の任期満了となったため廃案になっていました。2025年12月の市議会議員選挙で新たな議員の構成と