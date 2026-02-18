8日の衆議院総選挙を受け、総理大臣の指名選挙などを行う特別国会が18日、召集されました。初当選を果たした山口県関係の新人議員も初登院しました。18日朝の国会前は、初当選した議員や報道関係者で混みあっていました。午前8時の開門と同時に、議員らが次々と国会に登院していきます。山口2区で、中道改革連合の平岡秀夫さんとの一騎打ちを制し3回目の当選を果たした自民党の岸信千世さんは、「勝って兜の緒を締める」と決意を述