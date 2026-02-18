【UEFAチャンピオンズリーグ】ベンフィカ 0−1 レアル・マドリード（日本時間2月18日／エスタディオ・ダ・ルス）【映像】クルトワの「片手マグネットキャッチ」レアル・マドリードのGKティボー・クルトワが見せた「神セーブ」が大きな話題となっている。日本時間2月18日、レアル・マドリードはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第1レグでベンフィカと対戦。FWヴィニシウス・ジュニオールが50分に