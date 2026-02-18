ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケートは１７日の女子団体追い抜きで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（はな）（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で３位決定戦に臨んだ日本は２分５８秒５０で米国を破って銅メダルに輝き、この種目で３大会連続の表彰台に上がった。高木は今大会で１０００メートル、５００メートルの銅に続くメダル獲得。通算１０個目として夏冬を通じた日本選手のメダル獲得数で歴代３位タイ