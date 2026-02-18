ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル決勝（１８日、リビーニョ）、長谷川帝勝（２０＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が銀メダルを獲得した。日本選手のこの種目での表彰台は初めて。中国の蘇翊鳴が金メダルとなった。予選９位で突破した長谷川は、３回の滑走で競う決勝の１回目で高難度のダブルロデオ１２６０を決めるなどして８２・１３点をマークした。直後に滑走した蘇に抜かれたが、１回目で２位発進。２、３