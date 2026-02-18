CLAN QUEENが、本日2月18日にリリースされた新曲「Whitoxin」のMVを公開した。新曲「Whitoxin」は、どれだけ満たされても足りないものが常にあり、ないものねだりに近い感情が人間には備わっていること、その人間味のある冷たさを表現した楽曲。タイトルは“白”と“毒”の造語だ。白を美しいとわかっていてもそれを塗りつぶしたくなる色が自分の中にもある。冬という季節の中で、足りない自分と向き合う姿が表現されている。そん