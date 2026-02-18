Reolが、新曲「うつくしじごく」のライブ映像を公開した。この映像は、Reolが2025年11月に行った自身最大規模の神奈川・横浜アリーナでの単独公演＜Reol Oneman Live 「無題」 in YOKOHAMA ARENA＞で撮影されたもので、初披露ながらもライブのラスト1曲で歌い上げたとのこと。「うつくしじごく」は、スマホゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』の主題歌で、2026年1月21日リリースされた自身4枚目となるフルアルバム『美辞学』に収録