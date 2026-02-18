Makiが、3月18日リリースのメジャー1stフルアルバム『My favorite things』から、リード曲「May」を本日先行配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。アルバム先行配信曲となる「May」は、疾走感あふれる力強いバンドサウンドに、春、新しい街での不安と期待が入り混じる気持ちを言葉にのせた新生活シーズンにおくる1曲になっているという。MVでは、初タッグとなる映像クリエイター・YUTARO（ART LOVE MUSIC）を監督