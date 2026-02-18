◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝２月１８日、美浦トレセンマイルＣＳ１２着のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、６歳初戦を迎える。１週前追い切りは美浦・Ｗコースで僚馬グロスビーク（４歳１勝クラス）と併せ馬を行い、内から大きく追走して併入に持ち込んだ。６ハロン８２秒０―１１秒６の上々の時計を馬なりでマークした。