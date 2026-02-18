◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、蘇翊鳴（スー・イーミン、２２）が、８２・４１点でミラノ・コルティナ五輪では中国勢初の金メダルに輝いた。長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が８２・１３点で銀メダルを獲得した。蘇は金メダルに輝いた瞬間、全身で喜