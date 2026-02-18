プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。“イヤイヤ期”だという四男（2）が料理の手伝いに励む“顔出し”ショットを披露した。【写真】「料理男子になっちゃうかな？」真剣な顔で肉を炒める2歳四男の“顔出し”ショット平は「朝からカオス達のお弁当作ってる途中、泣いて起きてきた2歳児 中断しては時間がない」「とりあえず抱っこしながら調理継続。